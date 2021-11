Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der A 7 und stundenlange Sperrung Am Sa., 27.11.2021,09.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 7, FD-KS, Gem. Niederaula, zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck. Ein 40-jähriger Fahrer eines polnischen Sattelzuges verlor im Gefällstück die Kontrolle über seinen LKW und stieß zunächst links in die Mittelschutzplanke und anschließend rechts in die Aussenschutzplanke, wo das Fahrzeug auf dem Seiten- und ersten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Bei der Kollision wurde der Tank aufgerissen und ein Grossteil (ca. 300 Liter) des Dieselkraftstoffes lief aus und übergoss sich über die komplette Nordfahrbahn, sowie ausgelagerte Baustellenfahrstreifen in Richtung Fulda. Die Folge des Unfalles ist zur Zeit eine Vollsperrung Richtung Kassel und eine Teilsperrung der ausgelagerten Baustellenfahrstreifen in Richtung Fulda. Der Verkehr wird am Hattenbacher Dreieck auf die A 7, Richtung Niederaula abgeleitet, dadurch entstehen Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Land- straßen und Ortsdurchfahrten. Voraussichtlich wird die Sperrung bis in die Nachmittagsstunden dauern, da die Fahrbahn gereinigt werden muss.

Am Fahrzeug des Verursachers entstand Sachschaden in Höhe von 25.000,- Euro. Es gab keine Verletzten.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, de Vries, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell