Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 27.11.2021, kam es um 23:26 Uhr in der Wiener Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und erheblichem Sachschaden. Der 32-jährige Führer eines Kia XCeed war auf der Wiener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss kam das Fahrzeug in Höhe der Einmündung An der Steingrube in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke und ein Verkehrszeichen, wodurch er einen Totalschaden erlitt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten noch eine Mauer und einen Zaun eines dortigen Anwesens. Die Gesamtschadenssumme betrug 26500 Euro. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt ins Klinikum Fulda verbracht. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. .........................................

Auffahrunfall auf der B 27

Am Freitag, 26.11.2021, fuhren zwei Pkw um 16:54 Uhr auf der Bundesstraße 27 vom Bronnzeller Kreisel in Richtung Künzell. In Höhe der Abfahrt Kaiserwiesen musste der vorausfahrende Opel Zafira abbremsen, der 28-jährige Fahrer des

nachfolgenden VW Polo bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dadurch wurde die Fahrerin des Opel leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000 Euro.

gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich (E31/Ra)

