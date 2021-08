Polizei Köln

POL-K: 210818-3-K Mann von Stadtbahn mitgeschleift

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (18. August) ist ein 50-jähriger Mann am Chlodwigplatz von einer Stadtbahn der Linie 16 mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr hatte er die Hand in die sich schließende Tür der Bahn gesteckt, um einzusteigen. Beim Anfahren der Bahn in Richtung Severinstraße war es ihm nicht mehr gelungen, die Hand aus der Türdichtung zu ziehen. Aufmerksame Zeugen alarmierten den Bahnfahrer, der eine Notbremsung veranlasste. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Beamte den Bereich um den Chlodwigplatz ab. (jk/de)

