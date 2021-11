Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und geflüchtet

Hünfeld (ots)

Am Samstag, 27.11.2021 gegen 17.30 Uhr, fiel einem Pkw-Fahrer die unsichere Fahrweise eines 70-jährigen Mannes aus Hünfeld auf. Dieser fuhr in der Friedenstraße in Hünfeld mit seinem Hyundai vor dem Fahrzeug des Zeugen.

Im Verlauf der Fahrt geriet der Hyundai-Fahrer dann im Bereich Thüringer Straße auf den Bordstein und beschädigte in der Folge eine öffentliche Sitzbank total. Trotzdem setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und konnte schließlich durch den Zeugen zum Anhalten bewegt werden, der auch die Polizei verständigte.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurden beim Fahrer des Hyundai Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme folgte. Sowohl am Pkw als auch an der Sitzbank entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 300.- Euro.

