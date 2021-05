Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wassersportzentrum

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 18. Mai, zwischen 2 Uhr und 9.50 Uhr, versuchten Unbekannte in das Wassersportzentrum an der Adenauerallee einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, gewaltsam zwei Außentüren zu öffnen und gelangten nicht in das Objekt. An den Türen entstand Sachschaden. Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

