Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 07:30 Uhr befuhren ein 22jähriger Golf-Fahrer, ein 18jähriger Peugeot-Fahrer und eine Mercedes-Fahrerin die Petersberger Straße in in Richtung Innenstadt. In Höhe der Ratgarstraße wollten der Golf und der Peugeot-Fahrer nach rechts abbiegen. Der Golf-Fahrer musste jedoch beim Abbiegevorgang verkehrsbedingt anhalten. Der Peugeot-Fahrer hielt ebenfalls an, stand dabei jedoch noch auf der Petersberger Straße. Die nachfolgende Mercedes-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf, wodurch dieser wiederum auf den Golf geschoben wurde. Die Fahrerin des Mercedes sowie der Peugeot-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.400 Euro.

Ebersburg - Am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 14.00 Uhr befuhr eine 34-jährige mit ihrem Volvo die Bonifatiusstraße in Thalau und wollte nach links auf die L 279 in Richtung Döllbach abbiegen. Hierbei übersah sie den Daimler-Lkw eines 55-jährigen, der aus Richtung Döllbach kommend in Richtung Schmalnau fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die Volvo-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

