POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Niederaula - In der Zeit vom Mittwoch (08.12.), gegen 19 Uhr und Donnerstag (09.12.), gegen 4 Uhr, parkte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula seinen schwarzen Dacia Duster in der Schlitzer Straße ordnungsgemäß am Straßenrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das geparkte Fahrzeug am Radkasten vorne rechts. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Heringen - Am Donnerstag (09.12.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Zusmarshausen (LK Augsburg) die L3306 von Lengers kommend in Richtung Wölfershausen. Ein unbekannter Pkw-Fahrer fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der unbekannte Fahrzeugführer dabei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und beschädigte so den Außenspiegel des Fahrzeugs des Augsburgers. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung Lengers. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Nach gefährlichem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Niederaula - Am Donnerstagabend (09.12.), gegen 20:15 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über ein gefährliches Überholmanöver auf der Bundesstraße 454 zwischen Niederaula und Niederaula-Kleba. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr die fahrzeugführende Person eines weißen Skoda Superb die Straße aus Richtung Niederaula kommend und überholte hierbei mehrere Fahrzeuge. Im Bereich einer Rechtskurve versuchte die Fahrerin oder der Fahrer des Skoda einen vorausfahrenden Lkw zu überholen und lenkte hierzu in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste eine bis dato unbekannte Person daraufhin mit ihrem Pkw in einen an die Fahrbahn angrenzenden Acker ausweichen. Anschließend entfernten sich beide Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeugführer oder der Fahrzeugführerin des weißen Skoda Superb sowie dem Fahrer oder der Fahrerin des noch unbekannten Fahrzeugs, dass in den Acker ausweichen musste.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

