Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse entwendet - Versuchter Einbruch in Rathaus - E-Bike gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbörse entwendet

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten am Donnerstagvormittag (09.12.), gegen 11 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Homberger Straße einen Geldbeutel. Während eines Einkaufs hängte eine 75-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihre Handtasche an ihren Einkaufswagen. In einem unbemerkten Moment griffen die Langfinger in die Tasche und entwendeten unbemerkt die darin befindliche Geldbörse. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Rathaus

Heringen - Das Rathaus in der "Oberen Goethestraße" wurde, in der Zeit von Dienstag (07.12.) bis Mittwoch (08.12.), Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbiegen eines Fenstergitters und Öffnen eines dahinter befindlichen Kellerfensters versuchten die Einbrecher in das öffentliche Gebäude einzusteigen. Glücklicherweise gelangten die Täter augenscheinlich jedoch nicht in die Räumlichkeiten, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Bike gestohlen

Bebra - Ein dunkelblaues E-Bike der Marke Stevens, Modell "Hazard", entwendeten Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend (07.12.) bis Freitagmorgen (10.12.) aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Rathausmarkt". Das Zweirad hat einen Wert von circa 2.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell