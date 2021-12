Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Lauterbach

Fulda (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Maar (P) Am 04. Dezember in der Zeit von 06:00 Uhr bis 10:45 Uhr parkte der Seat Ibiza eines Pflegedienstes an verschiedenen Stellen in Maar. Als das Fahrzeug wieder auf dem Pflegestützpunkt stand, wurde festgestellt, dass der Seat an der rechten Fahrzeugseite im hinteren Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Seat gestoßen und hatte diese Beschädigung verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710. Am Seat entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

Pkw beim Ausparken beschädigt

Lauterbach (P) Am 08. Dezember gegen 13:00 Uhr parkte eine 84-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Suzuki Splash auf dem Parkplatz des Eichhofkrankenhauses in der Eichhofstraße. Beim Ausparken aus der Parkfläche stieß sie gegen den Skoda Rapid einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher neben dem Suzuki auf dem Parkplatz geparkt war und beschädigte diesen. Die 84-jährige Fahrerin meldete den Unfall telefonisch auf unserer Dienststelle, da sie noch einen dringenden Termin hatte und nicht auf die Geschädigte warten konnte. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 4.000 EUR.

