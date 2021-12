POL-OH: Verletzter Mann angegriffen - Zeugen gesucht - Diebstahl - Kennzeichendiebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Verletzter Mann angegriffen - Zeugen gesucht

Fulda - Am frühen Mittwochmorgen (08.12.), gegen 5:45 Uhr, wurde der Polizei eine verletzte Person in der Leipziger Straße gemeldet. Als die Beamten eintrafen, stellten sie einen leichtverletzten 35-jährigen Mann aus Fulda mit einer augenscheinlichen Stichverletzung am Bein fest. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht, aus welchem er nach ärztlicher Behandlung wieder entlassen werden konnte. Wie es zu der Verletzung des Fuldaers kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Am anschließenden Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Bereich einer Tankstelle in der Leipziger Straße. Vor Ort konnten die Beamten den gleichen Mann wie bei dem morgendlichen Einsatz antreffen. Der 35-Jährige war diesmal schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt. Aufgrund einer Verletzung im Brustbereich wurde der Fuldaer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Männer hatten sich bereits in unbekannte Richtung vom Tatort entfernt.

Einer der Angreifer kann als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit schlanker Figur beschrieben werden. Seitlich hatte der Täter kurze und am Deckhaar längere, gelockte Haare. Zur Tatzeit trug er einen blauen Pullover und eine dunkle Hose. Der zweite Angreifer kann als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit Drei-Tage-Bart und etwas längeren, schwarzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine kurze Hose und ein T-Shirt.

Ob die beiden gemeldeten Sachverhalte miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die genauen Hintergründe sind noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahl

Fulda - Ein Selbstbedienungsladen in der Pacelliallee wurde am frühen Mittwochmorgen (08.12.), gegen 3 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines mechanischen Ausgabesystems gelangten die Langfinger an ein Metallbehältnis mit Zigaretten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Künzell - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstagnachmittag (07.12.) bis zum späten Mittwochabend (08.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-KO 777 eines silbernen Volvo. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Hahlweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell