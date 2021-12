Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Hünfeld - Am Dienstag (07.12.), gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3176 zwischen Hünfeld / Ortsteil Mackenzell und dem Kreisverkehr in Hünfeld ein Verkehrsunfall bei dem drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zu Folge, befuhr eine 23-jährige Nüsttalerin mit ihrem Ford von Mackenzell in Richtung Hünfeld und geriet ausgangs einer dortigen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit ihrem Pkw frontal gegen einen entgegenkommenden Mercedes eines 27-Jährigen aus Mackenzell. In Folge des Zusammenstoßes kamen die beiden Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und waren nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 20.000 Euro. Des Weiteren wurde neben den beiden Fahrzeuglenkern ein siebenjähriges Kind leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Polizeistation Hünfeld

2. HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld - In der Zeit von Montag (06.12.), gegen 18:15 Uhr, bis zum Dienstag (07.12.), gegen 8 Uhr, stieß ein bisher unbekannter Fahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen am Haupteingang einer Bank-Filiale in der Rosmariengasse befindlichen Pfosten aus Hartplastik. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lkw gestreift

Niederaula - Am Montag (06.12.), gegen 17:30 Uhr, hielt ein 57-jähriger Fahrer mit seinem Lkw-Gespann am rechten Fahrbahnrand der Straße "An der Landwehr", bei einer dort ansässigen Firma. Als eine 26-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug an dem Lkw vorbeifahren wollte, kollidierte sie aus bislang unbekannter Ursache mit der hinteren Ecke des Lkw-Anhängers. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 11.000 Euro.

Zusammenstoß

Breitenbach/H. - Am Dienstag (07.12.), gegen 8:30 Uhr, fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Lauterbach auf der B62 aus Richtung Lingelbach kommend in Richtung Gehau. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach/H. fuhr auf der B62 in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Pkw-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Pkw kamen durch den Aufprall abseits der Fahrbahn zum Stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

