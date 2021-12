Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Schotten (ots)

Schutzplanke beschädigt

Schotten (P) In der Zeit vom 26. November bis zum 03. Dezember wurde auf der Landesstraße 3305 die Schutzplanke beschädigt. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeug die Landesstraße aus Richtung Schotten herkommend in Richtung Hoherodskopf. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand der vorgefundenen Fahrzeugteile, müsste es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um einen dunkelgrauen Pkw der Marke VW handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090. An der Schutzplanke entstand Sachschaden von 1.400 EUR.

In Straßengraben gerutscht

Schotten (P) Am 30. November gegen 06:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Polo die Landesstraße vom Hoherodskopf herkommend in Richtung Rudingshain. Im dortigen Kurvenbereich (Serpentinen) verlor der 24-jährige auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach recht in den dortigen Straßengraben. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen (Kurvenleittafel). Bei dem Unfall blieb der 24-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 800 EUR.

