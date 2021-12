Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Unfall beim Abbiegen

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (18.11.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Kiefernallee in Richtung Fichtenweg. Zeitgleich bog ein 82-jähriger Mann aus Bad Hersfeld an der Einmündung der Straße Douglasienweg in die Kiefernallee ein. Dabei kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten 77-Jährigen. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld- Am Freitag (03.12.), in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11 Uhr, stand ein grauer Audi S6, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in Richtung der Max-Becker-Straße geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr den selbigen Parkplatz und beschädigte den Audi vermutlich beim Einparken. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Montag (06.12.), in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr, parkte eine 63-jährige Pkw-Fahrerin ihren grauen Ford B-Max ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Riss in der hinteren linken Stoßstange fest. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Bad Hersfeld- Am Montag (06.12.), in der Zeit von 7:45 Uhr bis 13:15 Uhr, parkte eine 42-jährige Pkw-Fahrerin ihren weißen Mitsubishi Outlander ordnungsgemäß auf dem Parkdeck eines Parkhauses in der Dippelstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie im Bereich des hinteren, linken Stoßfängers Beschädigungen in Form von Kratzern und Verformungen. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte ihr Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall

Niederaula - Am Montag (06.12.), gegen 11:15 Uhr, befuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula die Ringstraße vom Lerchenweg aus kommend in Richtung Eschenweg. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug der Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach das Auto zwei Zaunelemente und kam unmittelbar vor der Wasserkante eines dort befindlichen Teichs zum Stillstand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell