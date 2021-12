Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Baustellencontainer - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Baustellencontainer

Kirchheim - Eine Baustelle neben der A7 im Bereich des Kirchheimer Dreiecks wurde in der Zeit von Samstag (04.12.) bis Montagmorgen (06.12.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten dortige Baucontainer auf und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge und Baumaterialien. Zum Sachschaden und der Höhe des Diebesguts liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg a.d. Fulda - Unbekannte brachen am Montag (06.12.), in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17:15 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breitenstraße ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, aus denen sie Bargeld entwendeten. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

