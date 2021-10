Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - -Autofahrerin touchiert Vorderreifen von Pedelec-Fahrer

Werl (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntag (24. Oktober) ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer aus Werl, der nach einem Verkehrsunfall zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 15.40 Uhr befuhr der Werler mit seinem Pedelec den Fahrradschutzstreifen der Unnaer Straße in Richtung Innenstadt. Eine ihm entgegenkommende 65-jährige Autofahrerin aus Werl befuhr die Unnaer Straße stadtauswärts und wollte anschließend nach links in die Lindenallee abbiegen. Hierbei übersah sie nach eigenen Angaben, aufgrund der tief stehenden Sonne, den Radfahrer und touchierte dessen Vorderrad. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich schwer. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.500 Euro ein. (reh)

