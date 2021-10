Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Festnahme nach Schüssen

Soest (ots)

Am Freitag, um 17:04 Uhr meldete ein Zeuge mehrere Schüsse am Münsterweg. Ein Mann sollte dort mit einer Waffe mehrfach aus einem geöffneten Fenster im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses geschossen haben. Die Polizei sperrte sofort die Umgebung mit starken Kräften ab. Ein Spezialeinsatzkommando drang um 20:12 Uhr in die Wohnung ein und konnte den Mann widerstandslos festnehmen. Bei dem Mann handelt es sich um 37-Jährigen aus Soest. Er wurde unverletzt zur Vernehmung mit auf die Wache genommen. (lü)

