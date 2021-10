Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Zug rammt Auto

Warstein (ots)

Am Freitag (22. Oktober), wurde der Polizei um 12.49 Uhr ein Verkehrsunfall an der Straße "Lanfer" (B55) gemeldet. Eine Autofahrerin wollte nach ersten Erkenntnissen mit ihrem Wagen von einem Grundstück aus über die Schienen auf die B55 abbiegen. Hierbei bemerkte sie den herannahenden Zug aus Richtung Warstein, trotz mehrerer akustischer Warnsignale zu spät, woraufhin die Lok das Auto mit der Frau rammte. Die Autofahrerin gab an, dass sie sich lediglich auf den Verkehr, der aus der anderen Richtung hätte kommen können, konzentriert hatte. Die augenscheinlich leicht verletzte Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell