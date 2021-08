Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gardinen Galerie - Polizei sucht Zeugen (31.07.

01.08.2021)

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, in ein Gardienengeschäft in der Peterstraße eingebrochen. Nachdem die Einbrecher zunächst vergeblich versucht hatten, eine Tür an der Gebäuderückseite des Geschäftes aufzuhebeln, gelangten sie über ein eingeschlagenes Fenster in das Innere des Ladens. In einem Büro des Geschäftes erbeuteten die Eindringlinge aus einer offenliegenden Kassenschublade lediglich eine geringe Menge Münzgeld im Wert von rund 30 Euro. Mit der spärlichen Beute verließen die Einbrecher das Geschäft über die Hintertür. Die Polizei Engen (07733 94090) ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell