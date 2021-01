Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Mercedes entwendet

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (10.01.-11.01.2021) ist es im Pinneberger Haidkamp zum Diebstahl eines Pkw vom Parkplatz beim See an den Funktürmen gekommen.

Zwischen 17:15 Uhr am Sonntag und 08:00 Uhr am Montagmorgen stahlen Diebe den blauen Mercedes S 500 mit dem Baujahr 2005.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 15.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und bittet um Hinweise unter 04101 2020.

