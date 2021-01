Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hitzhusen/ B 206 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Sonntag (10.01.2021) ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen.

Ein 23jähriger Mann aus Bad Bramstedt befuhr um 03:37 Uhr die Bundesstraße 206 in Richtung Itzehoe. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Seat Ibiza und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten und einen Baum.

Der Bad Bramstedter wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Von einem wirtschaftlichen Totalschaden kann ausgegangen werden.

Durch die aufnehmenden Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein des Fahrers sicher. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

