Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, Lkrs.RW) City-Roller-Fahrer bei Unfall verletzt

Aichhalden (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Wochenende bei einer kurzen Spritztour mit einem City-Roller gestürzt. Dabei zog er sich eine Beinverletzung zu, weswegen er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Unfall mit dem Spielzeugroller passierte am Samstagabend in der Fuchsenstraße. Das Fahrzeug, mit dem der Mann unterwegs war, gilt als "besonderes Fortbewegungsmittel" nach der Straßenverkehrsordnung. Für dieses gelten die gleichen Vorschriften wie für den Fußgängerverkehr. Der Verunglückte muss deswegen auch noch mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell