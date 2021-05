Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: 28-jähriger Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs - Fund von Betäubungsmitteln - Bendorf/Rhein, Hüttenstraße

Bendorf/Rhein (ots)

Am 12.05.2021 um 20:55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf in der Hüttenstraße in Bendorf-Mülhofen einen 28-jährigen Pkw-Fahrer. Hierbei konnten bei dem Pkw-Fahrer drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln, sodass dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin konnte im Rahmen der Personendurchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden, welche der 28-Jährige in seiner Unterhose versteckt hatte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen den 28-Jährigen wurden die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

