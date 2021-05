Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Personenansammlung auf dem Marktplatz Boppard

Boppard (ots)

Am 09.05.2021 gegen 15:30h wird der Polizeiinspektion Boppard eine Ansammlung von mehreren Personen auf dem Marktplatz in Boppard gemeldet, welche ohne Maske dort sitzen und demonstrieren würden. Die, zur Örtlichkeit entsandten Streifenbesatzungen fanden eine, durch alle Altersgruppen bunt gemischte Personengruppe vor, die an mitgebrachten Klapptischen auf Klappstühlen saßen, Kuchen aßen und Kaffee tranken. Die Veranstaltung wurde musikalisch von einem Keyboardspieler begleitet. Zwecks rechtlicher Würdigung der Gesamtsituation sollten die Personalien der ca. 30 erkennbaren Teilnehmer aufgenommen werden. Hierbei weigerte sich eine kleine Personengruppe ihre Personalien anzugeben oder sich auszuweisen. Daraufhin wurden weitere Streifenbesatzungen zur Örtlichkeit beordert. Die Personalien konnten letztlich vor Ort festgestellt werden, nachdem ein Teil der Personen bereits in Streifenwagen verbracht waren.

Gegen mehrere Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Ansammlung wurde aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht aufgelöst.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell