Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw in Brand geraten

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Am 10. Januar (Sonntag), gegen 3 Uhr, bemerkte der Besitzer eines an der Ilbertzstraße parkenden Pkw, dass dieser in Flammen stand. Er verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich einer möglichen Brandstiftung aufgenommen.

