Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 10.01.2021

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

Wassenberg, Brand eines Wohnhauses

Am 10.01.2021, gegen 01:30 Uhr, brach in einem Einfamilienhaus auf der Roermonder Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner bereits das Haus verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Das Feuer griff auch auf einen hinter dem Haus befindlichen Schuppen über. Ein weiteres Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Gebäudekomplex ist vollständig ausgebrannt und einsturzgefährdet. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern zurzeit an.

