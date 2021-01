Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrerseite eines Streifenwagens verkratzt

HeinsbergHeinsberg (ots)

Am Freitag, 8. Januar, gegen 11.45 Uhr, stellte ein Polizeibeamter fest, dass sein Streifenwagen zwischen Donnerstag, 7. Januar, 16 Uhr und dem Zeitpunkt als er den Schaden feststellte, verkratzt wurde. Unbekannte Täter beschädigten den Lack an der Fahrerseite, sowie die Folien-Beklebung bis auf das Metall. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

