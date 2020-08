Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Bei einem Glas Wasser Geld gestohlen

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (26. August) gegen 13:10 Uhr bei einem Senior auf der Gerhart-Hauptmann-Straße geklingelt und um ein Glas Wasser gebeten. Der Duisburger ging mit dem Trickdieb in die Küche. Während er ihm das Getränk einschenkte, sah sich der Unbekannte in der Wohnung um und verließ diese wortlos. Der 85-Jährige bemerkte sofort, dass seine Sparbücher sowie sein Bargeld fehlen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den zwischen 1,65 bis 1,70 Meter großen Mann gesehen haben. Er ist etwa 55 Jahre alt und trug eine graue, lange Hose und eine Mütze. Der Dieb könnte entweder einen grauen Anorak oder eine blaue Steppjacke angehabt haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

Die Polizei wendet sich eindringlich an die Duisburger Bürgerinnen und Bürger: Bleiben Sie skeptisch, wenn Fremde bei ihnen klingeln. Durchschauen Sie die fiesen Maschen der Trickdiebe. Sie nutzen gerne Ihre Hilfsbereitschaft aus oder versuchen Ihnen irgendeine eine Geschichte aufzutischen, um in ihre Wohnung zu gelangen. Auch am Telefon lügen Betrüger und setzten gerade Senioren enorm unter Druck. So auch eine 81-Jährige, der ein unbekannter Mann am Mittwoch vorgaukelte, dass ein Mitarbeiter der Sparkasse im Zusammenhang mit einem Filialumzugs in Aldenrade betrügen würde. Sie sollte ihr Erspartes abholen und zu Hause bereithalten. Die Frau war allerdings skeptisch und meldete sich bei der Polizei.

Unsere bisherige Berichterstattung dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4689590

