POL-SO: Lippstadt - Fenster zum Lüften geöffnet lädt Dieb ein

Lippstadt (ots)

Mit dem Diebstahl einer Bierkiste aus einem Haus in der Unionstraße beschäftigt sich die Polizei seit Donnerstag (21. Oktober 2021). Eine Bewohnerin hatte zum Lüften das Erdgeschossfenster geöffnet gelassen. Diese Gelegenheit nutzte ein Dieb, um in den Abstellraum einzusteigen und eine Kiste Bier an sich zu nehmen. Durch laute Geräusche wurde die Bewohnerin darauf aufmerksam und schaute in dem Raum nach. Dort konnte sie den Mann mit ihrer Bierkiste in der Hand antreffen. Mit der Getränkekiste in der Hand floh er aus dem Fenster und lief in Richtung Unionstraße. Die Bewohnerin verfolgte den Unbekannten und versuchte ihn festzuhalten. Nach der Aufforderung ihn loszulassen, kam die Frau aus Angst dem Ansinnen nach und informierte die Polizei, nachdem sie noch beobachten konnten, in welches Haus der Tatverdächtige mit dem Gerstensaft verschwand. Die Ermittlungen einer Streifenwagenbesatzung an der dortigen Wohnanschrift führten aufgrund von einer Zeugenaussage und der Täterbeschreibung zu einem 30-jährigen Lippstädter, der sich als Gast in dem Haus aufhielt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete bei ihm mit 1,52 Promille. Gegen den Tatverdächtigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchs ein. Die Kiste Bier konnten die Beamten der Bewohnerin wieder zurückgeben. (reh)

