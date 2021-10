Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Feuerwehr verhindert schlimmeres - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Lippetal (ots)

Der Brand eines Papier- und Restmüllcontainers in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22. Oktober 2021) hätte weitaus schlimmere Folgen haben können. Gegen 00.33 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Gehöftes im Frölichweg die zwei vor der Scheune stehende, brennenden Behälter. Er informierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Neben den Müllcontainern wurden ein in der Nähe befindlicher Wassertank und die Holzbalkenkonstruktion der angrenzenden Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

