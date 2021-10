Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Soest (ots)

Am Donnerstag (21. Oktober), gegen 13.50 Uhr, entdeckte ein Zeuge in der Straße "Lülingsohr" einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Die Tabakwaren befanden sich nicht mehr in dem Automaten. Bis auf wenige 50-Cent-Stücke war das Bargeld ebenfalls verschwunden. Zeugen, die Angaben zu dem Automatenaufbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell