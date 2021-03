Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rheinbreitbach (ots)

Am Sonntagabend stieß ein 84-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken in der Schulstraße in Rheinbreitbach gegen einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Er konnte, nach Zeugenangaben, von der Linzer Polizei ermittelt werden.

