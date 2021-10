Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Jugendlicher Kradfahrer bei tragischem Unfall verstorben

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (24. Oktober), gegen 8 Uhr, fand eine Zeugin in der Straße "Allee" in der Nähe der Zuwegung Wormau einen leblosen, 17-jährigen Lippstädter auf der Straße liegend vor. In seiner Nähe lag ein Geländemotorrad (Crossbike), ohne Kennzeichen, welches aufgrund der Spurenlage zuvor gegen einen Baum der Allee geprallt war. Als Beleuchtungseinrichtung war lediglich eine Taschenlampe installiert. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Alleinunfall auf der unbeleuchteten Straße aus. Einen Helm oder Schutzkleidung trug der Verstorbene zur Unfallzeit nicht. Ein Zeuge hatte in der Nacht um 4 Uhr noch laute Motorengeräusche eines Zweirades gehört. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

