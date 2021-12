Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Fulda (ots)

7000.- Euro Gesamtschaden und eine leichtverletzte Person- dies ist die Bilanz eines Auffahrunfalles am Montagnachmittag in der Bardostraße in Fulda. Gegen 17.15 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines VW Golf die Bardostraße stadtauswärts und musste verkehrsbedingt abbremsen. Während der nachfolgende 30-jährige Fahrer eines VW Golf entsprechend sein Fahrzeug ebenfalls abbremste, erfasste ein nachfolgender 58-jähriger Seat-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Golf auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den vorausfahrenden Wagen gestoßen wurde. Hierdurch entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden. Durch das Unfallgeschehen wurde der Fahrer des mittleren Fahrzeuges zudem leicht verletzt und in der Folge ins Klinikum Fulda verbracht.

