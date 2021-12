Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ladungsverlust - Aufräumarbeiten

Fulda (ots)

Um 07.56 Uhr verlor in Fulda ein Getränkelaster auf der Pacelliallee in Höhe Ignaz-Komp-Straße einen Großteil seiner Getränkekisten. Die Beseitgung der 300 - 400 Getränkekisten wird längere Zeit in Anspruch nehmen. Es kommt zu Behinderungen. Verkehrsumleitungen sind zur Zeit nicht erforderlich.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

