Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 226

Simmern-Leideneck/Hunsrück (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich gg. 10:54 Uhr auf der L 226 in der Gemarkung Leideneck, im Kreuzungsbereich zum dortigen Fichtenhof, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Zusammenstoß in ihrem PKW eingeklemmt und müssen aktuell durch die Feuerwehr befreit werden. Weitere Einzelheiten sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell