Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

In der Zeit von Dienstag, 30.11. um 15 Uhr bis Samstag, 04.12. um 15:15 Uhr wurde der geparkte PKW Opel eines 36-jährigen Hersfelders in der Dreherstraße durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren im Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug, ähnlich einem Bus oder LKW, gehandelt haben. Der Schaden beträgt circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

