Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wegen Eichhörnchen gebremst

Kaiserslautern (ots)

Weil eine Autofahrerin für querende Eichhörnchen bremste, verursachte die Frau am Mittwochvormittag in der Stresemannstraße einen Unfall. Die 21-Jährige kam aus Richtung Rauschenweg, als die Eichhörnchen die Straße querten. Für andere Verkehrsteilnehmer unvorhersehbar bremste die Frau plötzlich. Ein hinter ihr fahrender Mann hatte keine Chance. Er krachte mit seinem Wagen in das Heck des Autos. Durch den auslösenden Airbag wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzt fünfstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell