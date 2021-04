Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In SChutzgewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Einkaufmarktes in der Zollamtstraße rief am Dienstagnachmittag die Polizei. Ein Mann hätte ihr erzählt er würde auf dem Parkplatz bedroht werden. Die eintreffende Streife traf auf den amtsbekannten 49 -Jährigen. Der Mann war stark alkoholisiert und konnte sich nur sehr schwer äußern. Er schrie in Richtung eines weiteren Parkplatzes, weil er sich einbildete, dass dort sein Kontrahent stehe. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille. Er war kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu halten oder normal zu gehen. Zu seinem eigenen Schutz nahmen die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell