Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Streit mit Flasche bedroht

Kaiserslautern (ots)

Auf dem St.-Marien-Platz ist es am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zweier Männer gekommen. Im Verlauf der verbalen Streitigkeiten bedrohte ein 44-jähriger Mann mit einer zerbrochenen Glasflasche einen 50Jährigen. Dieser wiederum schubste den Angreifer weg, so dass dieser zu Boden fiel. Durch den Sturz zog er sich eine Beule am Hinterkopf zu. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzungen gegen beide Männer aufgenommen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell