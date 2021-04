Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Eiringhausen - Brennender Container beschäftigt Feuerwehr mehrere Stunden

Plettenberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 23:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Ortsteil Eiringhausen alarmiert. Ein großer freistehender Container, der zu circa zwei Dritteln mit gemischten Industrieabfällen gefüllt war, brannte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr ging zur Brandbekämpfung zunächst mit einem Schnellangriffsrohr vor. Im weiteren Verlauf wurde ein Löschangriff mit CAFS (Druckluftschaum) aufgebaut und vorgenommen. Nach einer langwierigen Brandbekämpfung wurde mit dem Schaumrohr eine schwere Schaumdecke auf den Container gelegt und dieser dem Betreiber des Entsorgungsbetriebs übergeben. Die Feuerwehr rückte gegen 02:00 Uhr Richtung Wache ein.

Gegen 03:47 Uhr gab es einen erneuten Alarm für die Kräfte der Feuerwehr, da einzelne Glutnester wieder aufgeflammt waren. Es wurde ein Bagger des Entsorgungsbetriebs angefordert und die brennenden Abfälle wurden mit dessen Hilfe auf der Freifläche vor dem Container auseinandergezogen und abgelöscht.

Um ca. 05:15 war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde abschließend dem Betreiber übergeben.

Zur Brandursache und der Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell