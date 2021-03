Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Sturm und Feuermelder sorgen für Feuerwehreinsätze

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Den Anfang machte gegen 16 Uhr ein Hilfeleistungseinsatz im Ortsteil Elhausen. Hier waren auf der Straße zur "Waldarbeitersiedlung" zwei Bäume umgestürzt und blockierten die Straße. Noch während das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der Feuerwache auf der Anfahrt waren, gab es eine weitere Meldung über einen umgestürzten Baum in Teindeln in Höhe des dortigen Möbelhauses. Es wurde parallel die Löschgruppe Ohle alarmiert. Die Bäume wurden mittels Motorsäge zerkleinert und von den Verkehrsflächen beseitigt. Zusätzlich musste in Elhausen ein noch hängender Baum mit der Seilwinde des HLF umgezogen werden. Kurz darauf, um 16:17 Uhr wurde ein weiterer umgestürzter Baum im Marienweg im Ortsteil Papenkuhle gemeldet. Da die Kräfte der Feuerwache noch in Elhausen gebunden waren, wurde auch hier die Löschgruppe Ohle alarmiert. Auch dieser Baum wurde mittels Motorsäge beseitigt. Gegen 19:12 Uhr gab es dann einen Feueralarm, abermals für die Wache und die Löschgruppe Ohle. In einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Auf der Burg nahmen Anwohner einen ausgelösten Heimrauchmelder im 7. Obergeschoss wahr. Die leerstehende Wohnung wurde mittels Drehleiter über ein auf Kipp gestelltes Fenster durch einen Atemschutztrupp begangen, dabei konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Im Anschluss wurde das Objekt an den Hausmeister übergeben. Zum Schluss gab es am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr eine automatischen Brandmeldung. In einem metallverarbeitenden Betrieb an der Herscheider Straße kam es zu einem Enstehungsbrand in einer Maschine, worauf die automatische CO2-Löschanlage auslöste. Die Feuerwehr kontrollierte die Produktionshalle sowie die Maschine mittels Wärmebildkamera auf Glutnester und Brandherde, wobei keine Feststellung gemacht werden konnte. Nach der Lüftung des Objektes wurde dieses an den Betreiber übergeben. Neben der Feuerwache war die Löschgruppe Holthausen im Einsatz.

