Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Holthausen - Schwerer Betriebsunfall, Hubschrauber muss landen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Heute am frühen Nachmittag wurden Plettenberger Rettungswagen und Notarzt zu einem Industriebetrieb in der Herscheider Straße alarmiert. Ein Mitarbeiter hatte sich eine ernstzunehmende Handverletzung zugezogen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen entschieden sich die Rettungskräfte vor Ort, einen Rettungshubschrauber für einen zügigen Transport in eine Spezialklinik hinzuzurufen. Ebenfalls alarmiert wurden das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der hauptamtlichen Wache, um die Landung auf der Herscheider Straße abzusichern. Nachdem der Patient notärztlich versorgt wurde, wurde er der Besatzung des "Christoph 3" aus Köln übergeben und in eine Spezialklinik für Handverletzungen transportiert. Die Herscheider Straße war für die Rettungsarbeiten ca. 25 Minuten voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell