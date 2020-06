Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit überlackiertem Kennzeichen und unter Drogeneinfluss unterwegs

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag (4. Juni) gegen 2.20 Uhr haben Polizeibeamte einen 26-jährigen Rollerfahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Zuvor befuhr dieser mit seinem Motorroller die Bamenohler Straße. Bereits während der Nachfahrt und folglich auch bei der Kontrolle zeigte der Tatverdächtige deutliche Ausfallerscheinungen: Er fuhr in Schlangenlinien, schwankte, sprach verlangsamt und hatte geweitete Pupillen sowie glasige Augen. Daraufhin führten die Beamten einen freiwilligen Drogenvortest mit ihm durch, der positiv auf Cannabis ausfiel. Die Polizisten brachten ihn in ein Krankenhaus zur Blutprobenentnahme. Darüber hinaus stellten sie fest, dass der Roller nicht versichert war: Der 26-Jährige hatte das ehemals blaue Versicherungskennzeichen in schwarz überlackiert. Zudem gab er an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

