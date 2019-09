Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainischen Schwarzarbeiter festgestellt

Bautzen (ots)

Bei der Kontrolle eines polnischen Transporters am 6. September 2019 auf der BAB 4 stellten Beamte der Bundespolizei Bautzen einen 34-jährigen Ukrainer fest. Er wies sich mit einem gültigen ukrainischen Reisepass und einem polnischen Aufenthaltstitel aus, welcher ihn zum 3-monatigen Aufenthalt im Schengenraum als Tourist berechtigt. Auf Nachfrage gab er an, sich für 14 Tage Dresden angeschaut zu haben. Wo er während dieser Zeit nächtigte konnte er nicht sagen. Die Beamten wurden stutzig und schauten näher in seinem mitgeführten Gepäck nach - und wurden fündig. Sie stießen auf Hinweise, aus denen hervorging, dass der Ukrainer in Deutschland gearbeitet hatte. Eine erforderliche Erlaubnis konnte er nicht vorweisen und gab nach längerem Zögern dann auch zu, dass er in Dresden gearbeitet hat. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt und unerlaubter Arbeitsaufnahme eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell