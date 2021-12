Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw gestohlen - 50-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls

Pkw gestohlen

Heringen (Werra) - In der Schubertstraße stahlen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (02.12.) einen grauen BMW 330d Touring. Das Auto mit den amtlichen Kennzeichen HEF-MK 259 stand auf dem Parkplatz eines Wohnhauses und hat einen Wert von circa 50.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

50-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls

Bad Hersfeld - Eine 50-jährige Frau aus Bad Hersfeld wurde am Mittwoch (01.12.), gegen 15.10 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Schlosserstraße Opfer eines Taschendiebstahls. Unbekannte Täter nutzten einen unachtsamen Moment und stahlen der Dame die Geldbörse aus deren Umhängetasche.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

