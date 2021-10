Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 11.00 Uhr kam es in Großsachsenheim zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeuglenker befuhr wohl den Mittelstreifen der Straße "Westtangente", wobei eine entgegenkommende 31-jährige Renault-Fahrerin auf den rechten Fahrbahnrand ausweichen musste, um eine frontale Kollision zu vermeiden. Dabei fuhr die 31-Jährige auf einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Anhänger. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zu diesem Unfall haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 9410, zu melden.

