POL-LB: Remseck am Neckar - Neckarrems: Ofenkäse im Backofen vergessen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 22:50 Uhr wurde Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Ring" in Neckarrems gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte sich Zugang zur Wohnung verschaffen. Dort konnte im Backofen ein Ofenkäse festgestellt werden, der dort wohl vergessen worden war und für die starke Rauchentwicklung ursächlich war. Ein offenes Feuer entstand dabei nicht. Der alkoholisierte Wohnungsinhaber war vermutlich auf der Couch eingeschlafen. Die Feuerwehr hatte im Rahmen der Maßnahmen das Wohnhaus geräumt. Die Bewohner konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen.

