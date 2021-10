Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Schwelbrand in Freizeitanlage

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim war am Samstag in einer Freizeitanlage in der Kornwestheimer Bahnhofstraße mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Gegen 13:20 Uhr hatte sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Schwelbrand in einem Spielfahrzeug entwickelt. Dadurch entstand eine leichte Rauchentwicklung, ohne offene Flammen. Die Feuerwehr konnte die Batterie des Gerätes ausbauen und ins Freie bringen. Nach einer anschließenden Belüftung der Räumlichkeiten wurden keine bedenklichen Raumluftwerte gemessen, sodass der Betrieb wiederaufgenommen werden konnte. Das betreffende Spielgerät wurde bis auf Weiteres gesperrt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nichts bekannt.

