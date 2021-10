Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unbekannter stiehlt Bankkarte

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, sucht Zeugen, die am Samstag zwischen 09.00 Uhr und 09.15 Uhr im Bereich eines Bankautomaten in der Johannes-Daur-Straße in Korntal etwas Verdächtiges beobachtet haben. Eine 75 Jahre alte Frau befand sich am Geldautomat eines Geldinstituts und hob Geld ab. Währenddessen befand sich der noch unbekannte Täter ebenfalls mit in dem Raum. Der Täter verwickelte die 75-Jährige in ein Gespräch und stahl hierbei die Bankkarte, als diese wieder aus dem Automat ausgegeben wurde. Anschließend verließ der Unbekannte die Filiale. Die Frau bemerkte das Fehlen der Karte erst kurze Zeit später und ging zunächst davon aus, dass sie die Karte hatte im Automaten stecken lassen. Als sie diesbezüglich ihre Bank kontaktierte, wurde festgestellt, dass der Täter bereits Bargeld in dreistelliger Höhe in einer anderen Bank in Ludwigsburg abgehoben hatte.

