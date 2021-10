Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: zwei Einbrüche in der Nacht zum Sonntag

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 14.30 Uhr und Sonntag 22.30 Uhr schlugen noch unbekannte Einbrecher in der Bönnigheim zu. Die Täter brachen in einen Hofladen in der Kirchheimer Straße ein. Hierzu hebelten sie die Eingangstür des Geschäfts auf. Mutmaßlich entdeckten sie im Innern des Ladens jedoch nichts Stehlenswertes, so dass sie dann versuchten, die Tür zu den Büroräumlichkeiten aufzustemmen. Diese hielt jedoch stand. Die Diebe stahlen letztlich lediglich einen sehr geringen Bargeldbetrag, den sie in der offenen Ladenkasse auffanden, und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Vermutlich dieseleben Unbekannten machten sich auch an einem Firmengebäude in der Daimlerstraße zu schaffen. Die Scheibe eines Fensters, an dem sie hebelten, sprang. Die Einbrecher konnten sich hierauf über dieses Fenster Zugang zum Büro der Firma verschaffen. Sie durchwühlten sie das Erd- und das Obergeschoss des Gebäudes. Mutmaßlich stahlen sie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell